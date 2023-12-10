Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, yaşamını yitirmesi üzerine Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Babacan ailesinin yakınları, sevenleri ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende, Güner Babacan için dualar edildi. Ali Babacan, annesinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, sevenleri ve destekçileri cenaze töreninde bir araya gelerek taziye dileklerini iletti. Güner Babacan'ın vefatı, siyasi çevrelerde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
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Güner Babacan'ın (75) vefatı sonrasında öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner'in cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Ali Babacan, geçtiğimiz ay babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti. Güner Babacan'ın vefatı, ailenin bir süredir yaşadığı kayıpların ardından geniş bir katılımla gerçekleşen cenaze töreniyle bir kez daha siyasileri ve sevenlerini bir araya getirdi.

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