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Aliyev, İkinci Dünya Savaşı Şehitlerini Andı

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlıları anarak, zaferi kutladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:06
Aliyev, İkinci Dünya Savaşı Şehitlerini Andı

Aliyev, 2. Dünya Savaşı'nda Hayatını Kaybeden Azerbaycanlıları Andı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünde, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlıları andı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte, "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanını taşıyan Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un Bakü'deki kabrini ziyaret etti.

Kabre çiçek bırakan Aliyev ve eşi, saygı duruşunda bulunarak, savaşta hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarını yad etti.

Zafer Günü Kutlamaları

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferini simgeleyen 9 Mayıs, eski Sovyet ülkelerinde Zafer Günü olarak kutlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunun saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı yer alırken, 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. Ayrıca, savaş boyunca 130 Azerbaycanlı, "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanına layık görüldü.

Azerbaycan, Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'ini ve motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayarak savaşın kazanılmasına büyük katkı sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte, "Sovyetler Birliği...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte, "Sovyetler Birliği Kahramanı" ünvanını taşıyan Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un Bakü'deki kabrini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte, "Sovyetler Birliği...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte, "Sovyetler Birliği Kahramanı" ünvanını taşıyan Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un Bakü'deki kabrini ziyaret etti.

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