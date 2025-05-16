Alkollü Sürücü Kayseri'de Kaçarken Kaza Yaptı!

Kayseri'de dikkat çekici bir olay yaşandı. Alkollü sürücülerle mücadele eden polis ekipleri, Melikgazi ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında, 38 YN 427 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak, sürücü M.E.S. (21), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde bulunan evinin otoparkında kaza yaparak durmak zorunda kaldı.

Kazanın ardından, sürücü M.E.S., otoparktaki kaldırım taşlarına da zarar vererek büyük bir kayba yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, M.E.S.'nin 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu ilginç olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.