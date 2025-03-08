Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakerelerine Başlıyor

Almanya'da Koalisyon İçin Tarihi Anlaşma

Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcileri, hükümeti kurma amacıyla resmi koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaştılar. Müzakerelerin ön görüşmeleri başarıyla tamamlandı ve her iki taraf arasında ortak bir metin oluşturuldu.

Önemli Görüşmeler Gerçekleşti

CDU/CSU'nun başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, müzakerelerin iyi bir atmosferde geçtiğini belirtti. Merz, yeni hükümetin her zamankinden daha fazla gerekliliğe sahip olduğunun altını çizdi.

Merz, göç konusu üzerinde uzlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Düzensiz göçü azaltmak istiyoruz. İltica başvurusunda bulunan kişiler, gelecekte kara sınırlarından geri çevrilebilir. Ancak bu sadece komşu ülkelerle koordinasyon içinde yapılacak," dedi.

Almanya'nın Uluslararası Sorumlulukları

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Avrupa'nın ortasında yaşanan savaşlara ve uluslararası ittifakların üzerindeki baskılara dikkat çekerek, SPD'nin ülke sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı. Klingbeil, "Görüşmelerde önemli bir adım attık," ifadelerini kullandı.

Klingbeil, Almanya'nın 21 milyon göçmen kökenli vatandaşı olduğunu ve genç kuşak arasında bu sayının %40'a ulaştığını belirtti. Ülkedeki herkesin eşit fırsatlara sahip olabilmesi hedefini ortaya koydu.

Vatandaşlık Yasası Üzerine Karar

Klingbeil, yenilenmiş Vatandaşlık Yasası'nın değiştirilmeyeceğini belirterek, çifte vatandaşlığı kabul eden bu yasanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, CDU/CSU ve SPD'nin, ülkenin iç ve dış savunma kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Koalisyon Sürecinin Devamı

Ön görüşmelerin ardından, CDU/CSU ve SPD temsilcileri, oluşturulan ortak metni partilerinin yönetim kurullarına sunacaklar. Olumlu yanıt alındığı takdirde, koalisyon müzakerelerine geçilecek. Unutulmaması gereken, 23 Şubat'taki genel seçimlerde CDU/CSU'nun %28,5'lik oy oranıyla birinci sırayı elde ettiğidir. SPD ise %16,4 ile üçüncü olmuştur.

Yeni mecliste CDU/CSU'nun 208 ve SPD'nin 120 milletvekili bulunuyor.