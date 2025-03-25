Almanya Federal Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Almanya, yeni Federal Meclis'in ilk oturumunu düzenledi. Gregor Gysi'den Filistin için iki devletli çözüm çağrısı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:38
Almanya Federal Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Almanya'da, 23 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni Federal Meclis (Bundestag), ilk oturumunu gerçekleştirdi. Bu oturum ile birlikte, 21. Parlamento Dönemi resmen başlamış oldu.

Oturumu yöneten Sol Parti milletvekili Gregor Gysi, mecliste en uzun süre görev yapan üye olarak dikkat çekti. Gysi, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi yurtlarına sahip olma haklarının bulunduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) kararına atıfta bulundu. BM kararında, Filistin için bir devlet öngörüldüğünü belirten Gysi, Filistinlilerin ne İsrail vatandaşı ne de başka bir ülkenin vatandaşı olabildiklerini ifade etti.

İsrail'deki mevcut hükümetin iki devletli çözüm önerisini dışlamasını eleştiren Gysi, durumun üzücü olduğunu vurgulayarak, "İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız. Ayrıca tarihimiz nedeniyle Filistinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz var" dedi.

Meclisin ilk oturumunu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da diplomatlar için ayrılan bölümden takip etti. Oturumda yeni meclis başkanının da seçilmesi bekleniyor.

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