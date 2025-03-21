Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu

Anadolu Ajansı, prestijli 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' ile kaliteli çalışma ortamını taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:47
Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu

Anadolu Ajansı, Çalışan Deneyimini Ödüllendirdi

Anadolu Ajansı, kurumsal başarılarına bir yenisini ekleyerek, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifika, ajansın çalışan memnuniyetine ve kaliteli bir çalışma ortamı sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

Çalışan Memnuniyetinin Önemi

Çalışan deneyimini iyileştirmek, günümüz iş dünyasında öne çıkan bir hedef haline geldi. Anadolu Ajansı, bu doğrultuda gerçekleştirdiği uygulamalarla çalışanlarının güvenini kazanmayı başardı.

Sertifikayı Getiren Başarılar

Alınan bu sertifika, ajansın çalışan bağlılığı, gelişim fırsatları ve sağlık destekleri gibi alanlarda sunduğu desteklerin bir sonucudur. Anadolu Ajansı, çalışan deneyimi konusunda öncü bir model olmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi...

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya değer görüldü. Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen törende, Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş (sağda), sertifikayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e (solda) takdim etti.

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi...

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya değer görüldü. Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen törende, Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş (sağda), sertifikayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e (solda) takdim etti.

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