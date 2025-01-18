Anadolu Otoyolu'nda Bir Kişi Ölü Bulundu

Anadolu Otoyolu'nda Korkunç Olay

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, Arifiye mevkiinde bir kişi hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık personeli, vücut bütünlüğü bozulan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, jandarma ekipleri, yolda bir araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini üzerinde duruyor.

Jandarma, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Olay nedeniyle bölgede yaşanan ulaşım aksaklığı, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir kişi ölü bulundu.