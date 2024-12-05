Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Ödülü’nün Sahibi Oldu

Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Ödülü’nün İlk Galibi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı tarafından verilen 2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü'nü kazanarak bu unvanı elde eden ilk şehir olduğunu duyurdu.

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir kez daha zirvede yer aldığını vurgulayarak, bu başarıyı kutladı.

Antalya'nın, antik çağlardan günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, kültürel zenginlikler ile doğal güzelliklerin birleştiği bu eşsiz şehirde ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulduğunu ifade etti. Ayrıca, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, Antalya'nın ve Türkiye'nin bu ödülü kazanmasının hayırlı olmasını diledi.