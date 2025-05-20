Antalya Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu Coşkulu Konser Verdi

Antalya, Türk Halk Müziği sevenleri bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Antalya Adliyesi'nden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği anlamlı bir konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik Detayları

Bu anlamlı konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Can Dursun yönetimindeki koro, hem grup halinde hem de solo performanslarla Türk halk müziğinin eşsiz ezgilerini dinleyicilere ulaştırdı. Katılımcılar, konser boyunca nostaljik ve duygusal anlar yaşadı.

Ödüllendirme Töreni

Konserin sonunda Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, koro şefi Can Dursun'a bir çiçek takdim ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda adliye çalışanı da katıldı.

Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Can Dursun yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Can Dursun yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.