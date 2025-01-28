Antalya'da Av Tüfeğiyle Köpeği Yaralayan Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da Gözaltına Alma Olayı

Antalya'nın Serik ilçesinde, beslediği hayvanlara zarar verdiği iddiasıyla bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı. Olay, Orta Mahalle Çınaraltı mevkisinde meydana geldi.

Olayın Detayları

İddialara göre, Mevlüt B. evinin bahçesine giren kurt köpeğine av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından, yapılan ihbar üzerine polis ve Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Yaralı Köpeğin Durumu

Yaralanan köpek, tedaviye alındı ve sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan şüpheli, köpeğe ateş etme sebebi olarak bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiğini öne sürdü.