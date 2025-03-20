Antalya'da Kar Kazasında Yaşlı Adam Tehlikeden Kurtarıldı

Antalya'da kar nedeniyle kayan otomobilde sıkışan yaşlı adam, vatandaşlar tarafından uçurumun kenarından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:13
Antalya'da Kar Kazasında Yaşlı Adam Tehlikeden Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak uçurumun kenarına takıldı. Uçurumdan düşmek üzere olan yaşlı adam, hayati bir tehlike atlattı.

Fesleğen Yaylası'ndan dönen yaşlı adamın aracının kayması sonucu, kaza anında yoldan geçen vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. İki kişi, otomobilin kapısını açarak, sürücüyü güvenli bir şekilde kurtarma çabası içerisine girdi.

Vatandaşların çabaları sonucu kapıyı açmayı başaran sürücü, uçurumun kenarında asılı kalan araçtan dışarı çıkarıldı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu dramatik kurtarma anları, İdris Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçta sıkışan yaşlı adamın kurtarılması için gösterilen çaba ve kurtarma anı açık bir şekilde yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Geleneksel LÖSEV İftarı Düzenlendi
2
Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 9 Yaralı
3
KADEM, BM'de Yapay Zeka ve Kadın Paneli Düzenledi
4
Yalova Valiliği'nden Sahipsiz Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Hedefimiz, Suriye'nin asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır"
7
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB'yi Ziyaret Etti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!