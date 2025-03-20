Antalya'da Kar Kazasında Yaşlı Adam Tehlikeden Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak uçurumun kenarına takıldı. Uçurumdan düşmek üzere olan yaşlı adam, hayati bir tehlike atlattı.

Fesleğen Yaylası'ndan dönen yaşlı adamın aracının kayması sonucu, kaza anında yoldan geçen vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. İki kişi, otomobilin kapısını açarak, sürücüyü güvenli bir şekilde kurtarma çabası içerisine girdi.

Vatandaşların çabaları sonucu kapıyı açmayı başaran sürücü, uçurumun kenarında asılı kalan araçtan dışarı çıkarıldı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu dramatik kurtarma anları, İdris Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçta sıkışan yaşlı adamın kurtarılması için gösterilen çaba ve kurtarma anı açık bir şekilde yer alıyor.