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Antalya'da Türk Mutfağı Haftası, Geleneksel Lezzetler ve Kültür Tanıtıldı

Antalya Havalimanı’nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği, zengin Türk kültürünü ve lezzetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:01
Antalya'da Türk Mutfağı Haftası, Geleneksel Lezzetler ve Kültür Tanıtıldı

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, geleneksel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı. Vali Hulusi Şahin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yapıldı.

Geleneksel Lezzetler Misafirlere Sunuldu

Antalya Havalimanı 2. Terminalde yer alan Taste of Anatolia Restaurant'ta yapılan programda, ünlü şef Ömür Akkor liderliğinde Türk ve Anadolu mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, Elmalı ve Kumluca yöresine ait topak kızartması, İbradı'nın haluska yemeği ve Alanya'nın öksüz helvası gibi yöresel yemekler sunuldu.

Vali Şahin’in Vurgusu: Kültürümüzü Tanıtmak Önemli

Vali Şahin, Antalya Havalimanı’nın genişleme çalışmaları sonucunda 35 milyon yolcu kapasitesinin 82 milyona çıktığını belirtti. Türk Mutfağı Haftası'nın bu özel mekanda kutlanmasının önemini vurgulayan Şahin, "Yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turist buraya geliyor. Bu, Türk lezzetlerini tanıtmak için eşsiz bir fırsat." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antalya'nın coğrafi işaretli ürün sayısının 20'ye çıktığını da duyurdu.

Şef Ömür Akkor: Zengin Kültürel Mirası Tanıtmak Bizim İçin Anlamlı

Kendine has çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor, Antalya'nın kültürel ve doğal zenginliğini öne çıkardı. Belçika ve Almanya'nın endemik bitki sayılarıyla kıyaslayarak, Antalya'nın 800 endemik bitkiye sahip olduğunu belirtti. Akkor, "Türk Mutfağı Haftası’nı böyle zengin bir mirasta kutlamak anlamlıydı. Etkinlikte, Antalya haritası şeklinde hazırlanan menüde yerel lezzetler tanıtıldı." diyerek fikirlerini açıkladı.

Yabancı Turistlere Eşsiz Bir Deneyim Sunmak Hedefleniyor

Akkor, turistlerin Antalya Havalimanı’ndaki restoranda geleneksel lezzetleri tatma imkanına sahip olduğunu vurguladı. "Buradaki yabancı turistlere, geleneksel Antalya lezzetlerini göstermek istedik. Amacımız, yolcuların ülkesinden ayrılmadan burada, bu zengin kültürü tatmalarıdır." dedi.

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı...

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programla coğrafi işaretli ürünlerin de bulunduğu klasik lezzetler tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde "Gastronomi Ödülü"ne layık görülen ünlü şef Ömür Akkor liderliğinde, TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki olan BTA'nın yeni markası olarak hayata geçirilen Taste of Anatolia Restaurant'ta Türk ve Anadolu mutfağından lezzetler sunuldu.

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı...

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programla coğrafi işaretli ürünlerin de bulunduğu klasik lezzetler tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde "Gastronomi Ödülü"ne layık görülen ünlü şef Ömür Akkor liderliğinde, TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki olan BTA'nın yeni markası olarak hayata geçirilen Taste of Anatolia Restaurant'ta Türk ve Anadolu mutfağından lezzetler sunuldu.

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