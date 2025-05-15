Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Olası Yangınlara Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

Olası Yangınlara Karşı Tam Hazırlık

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Antalya'nın Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip kent olduğunu belirterek, olası yangınlara karşı kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Hazırlıklar Hızla Tamamlandı

Kayıran, orman yangınlarına müdahale için 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA, 114 arazöz ve 1150 orman işçisi ile hazır olduklarını duyurdu. Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yangın sezonu için yapılan hazırlıkların detaylarını paylaştı.

Antalya'nın 1 milyon 180 bin hektar alanı ile Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip kenti olduğuna dikkat çeken Kayıran, kentin ormanlarının yüzde 90'ının kızılçam olması ve Akdeniz kuşağında yer almasının yangına hassasiyetini artırdığını ifade etti.

Yangın Eğitimleri ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Bölge Müdürlüğü olarak, köylerde, okullarda ve personele yangınlara karşı eğitim verdiklerini belirten Kayıran, 509 köyde bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl 275 yangın olayının yaşandığını ve yaklaşık 340 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktaran Kayıran, bu alanlarla ilgili düzenlemelerin tamamlandığını dile getirdi.

Uygulamalar ve Teknolojiler

Yangınlarla mücadelede kullanılacak araçlar ve sistemler hakkında bilgi veren Kayıran, bu yıl 260 yangın havuzu ile 42 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu, bunlardan 2'sinin kameralı olduğunu açıkladı. Ayrıca, İHA'nın Antalya'nın tamamını sürekli gözetleyeceğini belirterek, duman algılandığında anında uyarı gönderileceğini vurguladı.

Kayıran, herkesin orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, sezonu en az hasarla kapatmayı diledi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip kentin Antalya olduğunu belirterek, olası yangınlara karşı 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA, 114 arazöz ve 1150 orman işçisiyle hazır olduklarını bildirdi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip kentin Antalya olduğunu belirterek, olası yangınlara karşı 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA, 114 arazöz ve 1150 orman işçisiyle hazır olduklarını bildirdi.