Arap Birliği, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını Talep Etti

Arap Birliği, Mısır'daki toplantıda ABD'den İsrail'e ateşkese uyması için baskı yapmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:28
Arap Birliği, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını Talep Etti

Arap Birliği'nden ABD'ye Kritik Çağrı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği toplantısında, ABDye, ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapması yönünde çağrıda bulunuldu.

Ateşkesin Önemi Vurgulandı

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar masaya yatırıldı. Arap Birliği'nin nihai kararı, ateşkesin garantör ülkelerden biri olarak ABD'nin işgalci güç İsrail'e ateşkesi ihlal etmeyi durdurması için baskı yapması gerektiğini belirtmekteydi.

Kararda ayrıca, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkesin tüm maddelerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi. Ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

İnsani Yardımlar ve Filistinlilerin Dönüşü

İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesinin ve ablukayı kaldırmasının bölgeye insani yardımların ve tıbbi malzemelerin koşulsuz biçimde ulaşmasına olanak tanıyacağı ifade edildi. Ayrıca, yardımların Gazze Şeridi genelinde dağıtılması gerektiği belirtildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün kolaylaştırılmasının da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Ateşkesin Bozulması ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart sabahından itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 Filistinli ise yaralandı.

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