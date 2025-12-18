Aras Elektrik, Tüketici Memnuniyetinde Türkiye Zirvesinde

Aras Elektrik, zorlu coğrafyada tüketici memnuniyetinde öne çıktı

Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunan Aras Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışının karşılığını almaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan kasım ayı ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre Aras Elektrik, Türkiye genelinde tüketici memnuniyetinde ilk 3 içerisinde yer aldı.

Araştırma sonuçları

Ankete Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi dahil edildi. Çağrı merkezi memnuniyetinde Türkiye ortalaması %70,5 olarak ölçülürken, Aras Elektrik’in hizmet bölgesindeki iller bu ortalamanın oldukça üzerine çıkarak dikkat çekici bir başarı sergiledi. Araştırma sonuçlarına göre Iğdır ve Kars yüzde 83,7 memnuniyet oranı ile Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, Erzincan yüzde 83 ile ikinci, Ardahan yüzde 82,4 ile üçüncü sıraya yerleşti. Bu veriler, Aras Elektrik’in çağrı merkezi hizmetlerinde erişilebilir, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımının tüketiciler nezdinde güçlü karşılık bulduğunu gösteriyor.

Genel memnuniyet değerlendirmesi

İl karşılaştırmalı genel memnuniyet değerlendirmesinde Türkiye ortalaması %57,6 olarak belirlendi. Aras Elektrik hizmet bölgesinde bulunan Kars ili bu alanda gösterdiği yüksek performansla Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Elde edilen bu sonuç, sahada yürütülen planlı çalışmaların ve tüketicilere hızlı geri dönüş sağlayan hizmet anlayışının genel memnuniyete doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor.

Genel Müdürün değerlendirmesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, başarının güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı: 'Hizmet bölgemizdeki zorlu coğrafi ve iklim koşullarına rağmen, tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 13 farklı iletişim kanalımız üzerinden bize ulaşan her talep, hizmet kalitemizi geliştirmemiz açısından son derece kıymetli bir geri bildirim niteliği taşıyor.'

Akbaş sözlerine şu ifadelerle devam etti: 'Hizmet süreçlerimizin etkinliğini ölçmek ve müşteri deneyimini objektif bir bakış açısıyla değerlendirebilmek adına gizli müşteri uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Her bir hizmet binamız, tarafsız ve bağımsız ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Bu memnuniyet sonuçları, tüketicilerimizle kurduğumuz güvene dayalı iletişimin ve çözüm odaklı yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı ve hizmet kalitemizi artırarak tüketici memnuniyetini daha üst seviyelere taşımaya devam edeceğiz.'

