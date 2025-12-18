Kula'da Asayiş ve Narkotik Uygulaması: 23 Kişi Yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.

Operasyon detayları

İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalarda, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçilerinin katılımıyla farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Adli işlemleri tamamlanan şahıslardan, haklarında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheliler ise savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslar arasında; alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullandıkları tespit edilen İ.O. (41), R.A. (26) ve M.K. (26) ile basit ve kasten yaralama suçlarından aranan S.G. (32), K.Y. (33) ve M.A. (39) yer alıyor.

Ayrıca bina içerisinden hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A. (43), hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan B.A. (36) ile hükümlünün kaçması suçundan aranan E.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dolandırıcılık, tehdit, hakaret, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet ve benzeri suçlardan yakalanan bazı şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında ele geçirilenler

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheliye işlem yapıldı. O.Z. (26), M.B. ve B.P. (25) isimli şahıslara yönelik yapılan aramada farklı ölçülerde A4 bonzai ele geçirilirken, O.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer iki şüpheli ifade sonrası serbest bırakıldı.

A.T. (46), M.A. (48) ve Ö.T. (48) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 60 içimlik A4 bonzai, 0,23 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi; bu şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İ.A. (31) ve E.K. (23) ile yapılan aramalarda ise 1,33 gram esrar ve 52 adet sentetik hap ele geçirildi.

MANİSA'NIN KULA İLÇESİNDE POLİS VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE NARKOTİK UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN TOPLAM 23 KİŞİ YAKALANDI.