İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı
Akşam iş çıkışı saatlerinde yoğun trafik
İstanbul’da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.55 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.
Yenibosna E-5 Karayolu üzerinde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
