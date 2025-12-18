DOLAR
İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu 18.55 itibarıyla yüzde 85'e çıkarak Yenibosna E-5'te uzun araç kuyruklarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:09
Akşam iş çıkışı saatlerinde yoğun trafik

İstanbul’da akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.55 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

Yenibosna E-5 Karayolu üzerinde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

