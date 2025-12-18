Adana İmamoğlu'da 12 gündür kayıp: Vahit Şentuna aranıyor

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık’tan bu yana kayıp olan, zihinsel engelli ve 1 çocuk babası Vahit Şentuna’yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Olayın seyri

Olay, 6 Aralık’ta İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden Şentuna, dönüş yolunda yönünü kaybetti. O günden bu yana kendisinden haber alınamıyor.

Arama çalışmaları ve güvenlik görüntüleri

AFAD, jandarma ve polis ekipleri ilçede ve Adana genelinde kapsamlı arama yaptı. Gelen her ihbar titizlikle değerlendirildi ancak ekipler herhangi bir ize rastlayamadı.

Son olarak elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Şentuna’nın 6 Aralık’ta Saygeçit Mahallesi’ndeki dolmuş durağı çevresinde görüldüğü, bu noktadan sonra kameraya yansımadığı belirlendi. Görüntülerde durakta araç geçişinin olmadığı dikkat çekti.

Ailenin çağrısı

Babasını bulabilmek için umutla bekleyen kızı Hatice Şentuna, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda "Babam kimseye zarar vermez, zihinsel engeli var. Gören ya da duyanların yanında kalıp 112’ye haber vermesini istiyoruz. Ekipler ve ben her yeri arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Şentuna’yı gören veya yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.

