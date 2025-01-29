Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu yıl 12.'si gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından seçkin fotoğrafları halk oylamasına sunarak, görsel medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğin Önemi

Başkan Demir, etkinliğin önemine vurgu yaparak, özgün ve etkili fotoğrafların toplumsal bilinçlenmede büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca, bu tür organizasyonların sanatın ve kültürün yaşamımızdaki yerinin altını çizdiğini ifade etti.

Bu yılki oylama sürecinde ortaya çıkan eserler, profesyonel fotoğrafçılar kadar amatör sanatçıların da katkılarıyla şekillendi. Demir, tüm Ardahanlıları oylamaya katılarak destek vermeye davet etti. 'Güzel anlarımızı ölümsüzleştiren fotoğraflar, tarihimize sahip çıkmanın ve kültürel değerlerimizi yaşatmanın bir yoludur.' dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.