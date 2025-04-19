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Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı

Artvin'deki boğa güreşlerinde, boğa sahibini yaralayarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:03
Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı

Artvin'de Şok Olay: Boğa Sahibini Yaraladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivalinde, bir boğa sahibini yaralayarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Ertuğrul Adlı Boğa Bir Üst Tura Yükseldi

Festival sırasında, Akif Uğur'a ait 500 kilogram ağırlığındaki Ertuğrul adlı boğa, küçük orta boyda mücadele etti. Etkileyici bir performans sergileyen boğa, rakibini yenerek bir üst tura yükseldi.

Yaralanma Anı Kameraya Yansıdı

Ancak, boğa arenadan çıkarılmaya çalışıldığı sırada, boynuzuyla sahibine vurarak yere düşmesine sebep oldu. Yaralanan Uğur, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Akif Uğur, hemen Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın detayları ve Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi bekleniyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde belediye tarafından Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada "Yusufeli...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde belediye tarafından Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivali düzenlenendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde belediye tarafından Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada "Yusufeli...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde belediye tarafından Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivali düzenlenendi.

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