Aydın'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. K.D. yönetimindeki 09 APP 893 plakalı midibüs, Kuşadası-Selçuk kara yolunun Kuştur mevkisinde kaza yaptı.

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü K.D. ile birlikte toplam 11 otel çalışanı, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.