DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Aydın'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası'nda otel çalışanlarını taşıyan midibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 18:17
Aydın'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Aydın'da Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. K.D. yönetimindeki 09 APP 893 plakalı midibüs, Kuşadası-Selçuk kara yolunun Kuştur mevkisinde kaza yaptı.

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü K.D. ile birlikte toplam 11 otel çalışanı, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berlin'de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya Saldırıları Protesto Edildi
2
Kars Safari Fotoğraf Yarışması’nda 95 Fotoğraf Tutkunu Bir Araya Geldi
3
Cenevre'de Binlerce Kişiden Filistin'e Destek Yürüyüşü
4
İstanbul’da Boykot Raporu: Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlar
5
Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor
6
Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık