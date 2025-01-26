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Aydın'da Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen kazada, 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:04
Aydın'da Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir trafik kazası sonucunda 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Yazıdere Mahallesi'nde, M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil ile Mittat Bayan'ın kullandığı plakasız motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, erkek motosiklet sürücüsü Mittat Bayan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından otomobil sürücüsü M.M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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