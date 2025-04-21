Aydın'da Tragik Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör, Tütüncüler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza anında, sürücü O.S. ile traktörde yolcu olarak bulunan F.Ö. (20) ve A.S. (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan A.S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.