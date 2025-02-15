Ayşe Taç, ATAV'ın 'Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü'nü Aldı

Ayşe Taç, ATAV'dan Ödül Aldı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından verilen "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü", halı dokumacısı Ayşe Taç'a takdim edildi. Ödül töreni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Antalya Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi.

Törende Kadınların Gücü Vurgulandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATAV'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek, "Yılın kadını ödülünün değerinin büyük olduğunu düşünüyorum. Her yıl bir kadına verilmesi, tüm kadınlarımızı temsil ediyor," şeklinde konuştu. Vali Şahin, Antalya Kadın Müzesi'nin yenilikçi projelerine de vurgu yaptı.

Ayşe Taç'ın Dokumacılık Hikayesi

Ödülü kazanan 58 yaşındaki Ayşe Taç, dokumacılık ile ilgili tutkusunu ve bu alandaki deneyimini paylaşarak, "Küçüklüğümden beri dokumacılıkla ilgileniyorum. Japonya'dan gelen ustalarla tanıştıktan sonra bu mesleği bırakmama kararı aldım. Yurt dışından bu işi öğrenmeye geliyorlarsa, ben de bildiklerimi bırakmamalıyım dedim," dedi. Taç, aynı zamanda usta öğreticilik belgesi ve sanatçı belgesi için sınavlara girdiğini açıkladı.

Törenin Katılımcıları

Törene, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Prof. Dr. Hüseyin İnan ve birçok davetli katıldı. Ödül takdiminin ardından katılımcılar, Ayşe Taç'ın başarılarını kutladı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü"ne halı dokumacısı Ayşe Taç layık görüldü. Taç'a ödülünü Vali Hulusi Şahin (sağda) verdi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü"ne halı dokumacısı Ayşe Taç layık görüldü. Taç'a ödülünü Vali Hulusi Şahin (sağda) verdi.