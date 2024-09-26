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Azerbaycan'dan İlk Yerli Lazer Silahı: Fireforce

Azerbaycan, yerli mühendislerle lazer silahı Fireforce'u üretirken, hedef vuruş mesafesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:01
Azerbaycan'dan İlk Yerli Lazer Silahı: Fireforce

Azerbaycan'ın Yerli Lazer Silahı: Fireforce

Son dönemde savunma sanayisinde önemli adımlar atan Azerbaycan, ilk yerli lazer silahı olan Fireforceu geliştirdi. Bu silah, RUSLAN REHİMOV tarafından açıklanan bilgilere göre, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı Azersilah Holding bünyesinde üretildi.

Tasarım ve Performans

Valeh Arifzade, Fireforce’un tasarımcısı olarak yaptığı açıklamada, lazer silahının 1 kilometre vuruş mesafesine sahip olduğunu ancak bu mesafeyi 10 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. 900 kilogram ağırlığında ve hafif zırhlı bir araca entegre edilebilen bu silah, 30 kilovat güç çıkışına sahiptir.

Özgünlük ve İnovasyon

Arifzade, silahın tüm parçalarının yerli olarak üretildiğini, patentinin de devletlerine ait olduğunu belirtti. Fireforce’un; nem, toz ve buhardan etkilenmeden çalışabilmesi, onu rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

Geçmişteki Hızlı Gelişim

Fireforce’un tasarımının sadece 2 ayda tamamlandığını vurgulayan Arifzade, "Zamanla silahımızı daha da geliştirmek için sürekli çalışıyoruz" dedi. Bu kısa sürede sağlanan başarı, Azerbaycan'ın savunma alanındaki iddiasını göstermektedir.

Bu yenilikçi lazer silahının tanıtımı, Bakü’de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) sırasında gerçekleştirilmiştir.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer...

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi. Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer...

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi. Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer...

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi. Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer...

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi. Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer...

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına bağlı Azersilah Holding bünyesinde ülkenin ilk yerli lazer silahı üretildi. Azerbaycanlı mühendisler tarafından tüm parçaları yerli olan ve "Fireforce" adı verilen silah, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2024) sergilendi.

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