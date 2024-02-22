Babası tarafından rehin alınan 7 yaşındaki çocuk özel hareket ekipleri tarafından kurtarıldı

Eşinden 2 hafta önce ayrılan H.V. (35), Çubuk’taki Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 2. katında oturuyordu. Velayeti annesine verilen 7 yaşındaki oğlu M.E.V.'yi ziyarete gelen H.V., silahını çekerek çocuğu rehin aldı.

Baba H.V., eşinden boşandıktan sonra velayeti annesine kalan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.'yi silahla rehin tuttu. Anne S.Y. durumu polise bildirdi. Olay yerine PÖH, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. 12 saat süren ikna çabaları başarısız olunca PÖH operasyon yaptı ve küçük çocuğu kurtardı. Çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Baba, polise ateş açtı ancak omuz ve bacaklarından yaralandı. Baba H.V., hastaneye götürülmeden önce sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Aile fertleri ve yakınları ise olayın şokunu yaşadı. Olayın ardından soruşturma açıldı.