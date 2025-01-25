BAE, Lübnan Büyükelçiliğini 3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 yıldan fazla bir sürenin ardından Lübnan ile olan büyükelçiliğini yeniden açtı. Beyrut'taki büyükelçiliğin açılışı, her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAE Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "BAE ile kardeş Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği resmi olarak görevine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer eş-Şamisi, büyükelçiliğin açılmasının iki ülke arasındaki iş birliğini yeni boyutlara taşıyacağını ve bunun da BAE'nin Lübnan'da istikrar ile kalkınmayı destekleme taahhüdünü yansıttığını vurguladı.

BAE, 13 Ocak tarihinde Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları için Lübnan'a bir heyet göndermişti. Bu adım, daha önce Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatların geri çekilmesi ve Lübnan'a seyahatin yasaklanmasının ardından gelmiştir.