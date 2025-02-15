Bağcılar'da Seyir Halindeki Cip Alev Alev Yandı

Bağcılar'da Yangın Paniği: Seyir Halindeki Cip Talepleri Karşılamadı

Bağcılar'da, Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan bir cip, kullanılamaz hale geldi. Olay, M.Ü. isimli sürücünün kullandığı 34 BSR 676 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangının çıkmasıyla başladı.

Sürücü, araç yangınını fark ettikten sonra aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülen yangın sonrasında cip, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.

Bağcılar Tem Otoyolu'nda Mahmutbey istikametinde seyreden M.Ü'nün kullandığı 34 BSR 676 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar Tem Otoyolu'nda Mahmutbey istikametinde seyreden M.Ü'nün kullandığı 34 BSR 676 plakalı cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.