Bahçeli'den Suriye Çıkışı: Esad Rejimi Çökmüştür

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Esad Rejiminin Çöktüğünü Açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, "Baskıcı ve totaliter Esad rejiminin zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmıştır" dedi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Suriye'de 8 Aralık itibarıyla yeni bir siyasi gerçekliğin ortaya çıktığını belirtti. Esad rejiminin büyük bir çöküş yaşadığını vurgulayan Bahçeli, "Suriye halkı pas tutmuş esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmuş ve yeni bir döneme kucak açmıştır," ifadelerini kullandı.

Suriye'de Barış ve İstikrar Beklentisi

Bahçeli, Suriye'de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrar için önemli bir unsuru olacağına dair samimi beklentilerini dile getirdi. Türkiye'nin diyalog ve işbirliği çabalarına karşı duran Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte Suriye'de demokrasiye geçiş sürecinin hızlanacağına inandığını söyledi.

Bahçeli, muhalefet gruplarının yönetimi devralmasının ardından Suriye’de ihtiyaç duyulan bahar havasının oluştuğunu kaydetti. Geçiş hükümetinin mesajlarının ve açıklamalarının dengeli ve makul olduğunu belirten Bahçeli, Suriye halkının yeni yönetimi sahiplenmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Siyonist Barbarlığa Tepki

Bahçeli ayrıca, "Siyonist barbarlığın" Suriye topraklarında yayılma politikalarını bir istila girişimi olarak gördüğünü, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu ve bu tutumun değişmeyeceğini belirtti.

"İsrail'in Suriye üzerindeki tehditleri ve müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Türkiye için Suriye'nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgidir," diyen Bahçeli, İsrail’in politika sürdürmesi halinde Türkiye ile karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.

Terör Örgütleri ile Kararlılıkla Mücadele

Bahçeli, terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesinin zorunlu hale geldiğini, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturan bu yapıların Amerika gibi güçlerle iş birliği yapmasının sonuç vermeyeceğini ifade etti. PKK/YPG ile mücadelelerine hep birlikte kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Kürtlerle Ortak Kaderimiz Var

Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizle kavlimiz ve kaderimiz birdir. PKK/YPG ile mücadelemiz kıran kırana devam edecektir," diyerek Kürtlerin eğilen yanların hatırlattı.

CHP'ye Eleştiriler

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çıkışına sert yanıt vererek, bu tür sözlerin cahilce olduğunu vurguladı. CHP’nin etnik ve mezhep bölücülüğünde öne çıktığını belirten Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir," ifadelerini kullandı.

Sonuç Olarak

Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye’nin milli politikalarının güçlendiğini ve bunun tüm dünya nezdinde önemli bir yer elde ettiğini belirtti. Bahçeli, Şam Büyükelçiliği'nin açıldığını ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin Türkiye’nin Suriye politikası açısından önem taşıdığını vurguladı.