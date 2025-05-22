Bakan Bayraktar, Suriye'ye Elektrik ve Gaz İhracatını Üç Katına Çıkaracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye ile İşbirliği Projelerini Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye yönelik elektrik ve gaz ihracatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, elektrik ihracatını mevcut seviyenin en az üç katına çıkaracaklarını duyurdu.

Elektrik İhracatı 1000 Megavata Çıkacak

Bayraktar, Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için yapılacak ihracatın, önümüzdeki aylarda yaklaşık 1000 megavatlık bir kapasiteye ulaşacağını ifade etti. Geçen aralık ayından bu yana, yeni yönetim ile birlikte Suriye'nin yeniden inşası için yoğun çabalar içerisinde olduklarını belirtti.

Gaz İhracatı Hızlanacak

Bayraktar, Suriye'nin elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğal gaz ihracatı çalışmalarının hızlandırıldığını vurguladı. Halep ve Humus gibi şehirlere ulaşacak şekilde yıllık yaklaşık 2 milyar metreküp gaz ihracatının, Suriye'deki elektrik üretimine 1200-1300 megavatlık ilave katkı sağlayacağını belirtti. Bu projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirileceği vurgulandı.

(Sürecek)

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (fotoğrafta), Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (fotoğrafta), Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.