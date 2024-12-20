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Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Suriye ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:53
Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve Suriye'deki güvenlik konuları ele alındı.

Türkiye'nin Suriye Politikası ve Almanya'nın Rolü

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi üzerinde durarak, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesi ve azınlıklara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğinin altını çizerken, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Fidan, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına tüm müttefiklerin saygı göstermesi gerektiğini ekledi.

Uluslararası İşbirliği ve Diğer Önemli Konular

Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası toplumun gerekli desteği sağlaması gerektiğine dikkat çeken Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin meselesine de değindi. Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparak, insani yardımların kesintisiz ulaşması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için tarihi bir fırsat yakalandığını ve üçüncü tarafların bu süreci desteklemesinin önemli olduğunu belirtti.

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