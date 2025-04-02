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Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Bakan Göktaş, Almanya'da düzenlenecek zirvede engelli hakları ve erişilebilirlik konularını ele alacak.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:51
Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Bakan Göktaş, Almanya'da Küresel Engellilik Zirvesi'ne Katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözümler geliştirmek ve engelli haklarının etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla Almanya'da düzenlenen Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek zirve, Berlin'de gerçekleştirilecek.

Zirve Hakkında Önemli Bilgiler

Küresel Engellilik Zirvesi, 2018'de Londra'da, 2020'de ise mecrası nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti. Bu yıl Almanya, Ürdün ve International Disability Alliance ortaklığıyla gerçekleştirilen zirveye BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile birlikte 43 ülkeden ve 20'yi aşkın uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

Bakan Göktaş'ın Konuşması ve Hedefleri

Zirvenin açılışında yer alacak olan Bakan Göktaş, "Herkes İçin Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek-Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" temalı etkinlikte Türkiye'nin sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları ve deneyimlerini paylaşacak. Göktaş, engellilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Engelli Hakları Üzerine Alınan Önlemler

Bakan Göktaş, engelli bireylerin haklarını korumaya yönelik imzaladıkları uluslararası sözleşmeleri ve 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi çerçevesinde yürütülen uygulamalar hakkında da detaylar paylaşacak.

İkili Görüşmeler ve Türk Vatandaşlarıyla Buluşma

Almanya'daki zirve kapsamında Bakan Göktaş, Gine Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşmeler yapacak. Ayrıca, Berlin'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Erişilebilirlik Üzerine Yapılan Çalışmalar

Göktaş, Türkiye'nin erişilebilirliği sağlamak için güçlü bir yasal çerçeve oluşturduğunu belirtti. 2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun ile engelli bireylerin yaşamlarında önemli iyileştirmeler sağlandığını ifade ederek, "Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız en temel ilkelerden biri erişilebilirliktir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Bakanlık olarak bu ilke etrafında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca 2030'a kadar geliştirilecek politikalar ve sunulacak hizmetlere yön vermek amacıyla hazırlanan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planına da dikkat çekti. Türkiye'nin sosyal hizmetler alanındaki deneyimlerini uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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