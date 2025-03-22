Bakan Memişoğlu'ndan Eczacılara Yeni Düzenleme Müjdesi

Eczacılar için yeni düzenlemeler, sağlık sisteminin gücünü korumak adına önemli adımlar içeriyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:31
Bakan Memişoğlu'ndan Eczacılara Yeni Düzenleme Müjdesi

Bakan Memişoğlu'ndan Eczacılar İçin Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaparak, eczacılar için hayata geçirilen yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bakan Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte eczacılara yönelik yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bu düzenlemenin, ilaçların karlılık oranındaki olumsuzlukların önlenmesi amacı taşıdığını vurguladı.

Eczacılarımızın Gelir Kaybı Önleniyor

Memişoğlu, "Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz," diyerek eczacıların sağlık sistemi içindeki önemini bir kez daha vurguladı.

Bakan, eczacıları sağlık sistemimizin değeri ve eczaneleri de sağlık altyapımızın gücü olarak tanımlayarak, bu değeri ve gücü koruma kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve sağlık ailesinin her bireyinin sorunlarına duyarlı olduklarını hatırlattı.

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