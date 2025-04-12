Bakan Memişoğlu, Şehit Teğmen Nizam'ın Ailesini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Duygulandıran Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1996 yılında şehit olan Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı - Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" sonrasında gerçekleştirildi.

Aile Büyüğü ile Buluşma

Bakan Memişoğlu, şehit Teğmen Atilla Nizam'ın kardeşi Dr. Cengiz Nizam ile bir araya gelerek, ailenin durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında Bakan, Nizam ailesinin küçük çocuklarını da sevdi ve onlara moral verdi.

Şehit Teğmenin Kahramanlığı

Dr. Cengiz Nizam, kardeşinin Bingöl Adaklı'da, görevinin bitmesine bir ay kala, göğsüne isabet eden kurşunlarla şehit olduğunu hatırlattı. Bu hatıra, Şehit Tabip Teğmen Atilla Nizam’ın gösterdiği cesareti ve fedakarlığı bir kez daha gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1996'da şehit edilen Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Nizam'ın kardeşi Dr. Cengiz Nizam (sol 3) ve ailesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1996'da şehit edilen Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Nizam'ın kardeşi Dr. Cengiz Nizam (sol 3) ve ailesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.