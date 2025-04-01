Bakan Uraloğlu Trabzon'da Bayramlaşma Programında Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'da Bayram Mesajları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, mazlum coğrafyalara yardım amacıyla daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Bayramın Anlamı ve Müslümanlara Dilekler

Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nın zorluk çeken Müslümanların özgürlüklerine kavuşmasına vesile olmasını diledi. Türkiye'nin, küresel arenada en büyük 10 ekonomi arasında yer alma hedefinin yanı sıra, bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini ifade etti.

Proje ve Gelişmeler Hakkında Bilgiler

Uraloğlu, Güney Çevre Yolu Projesi ile Trabzon Havalimanı'nın mevcut durumu hakkında da bilgi verdi. Havalimanı pistinin 2 bin 600 metre olduğunu belirten Uraloğlu, pistin uzatılması konusunda yaşanan sorunları ve geniş gövdeli uçakların inişinde karşılaşılan zorlukları açıkladı. Yeni proje olarak havalimanının kuzeyine deniz üzerinde bir havalimanı yapılacağını duyurdu.

Demiryolu Projelerine Önem Veriyoruz

Bakan Uraloğlu, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ne de dikkat çekerek, projenin 509 kilometrelik bir hattı kapsayacağını ve bu hattın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimlerine hizmet vereceğini belirtti. Söz konusu projelerin, bölgedeki şehirlerin ulaşım hizmetlerini büyük ölçüde geliştireceğini vurguladı.

Hafif Raylı Sistem ve Gelecek Yatırımlar

Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi ve diğer yatırımlarla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve altyapı alanında yürütülen çalışmaların, toplu ulaşımın daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.