Bakan Yerlika acı bilancoyu duyurdu! Bayramın 8.gününde trafik kazasındaki can kaybı 66

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince meydana gelen kazalara dair paylaşım platformu X hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Bayram tatilinin 8 gününde yaşanan kazaların can kaybı ve yaralanma sayılarını duyuran Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım." diyerek emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Tatilin 8. gününde 628 trafik kazası meydana gelirken, 382 bin 467 araç denetlendi. Bu süreçte 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Tatilin ilk 8 gününde ise toplamda 4 bin 998 trafik kazası yaşandı ve 66 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı.

Emniyet kemerinin önemi hakkında sürücülere ve yolculara şu uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım ve araçlarımızda, otobüslerde emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uymak hayati önem taşır." dedi.