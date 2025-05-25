Bakan Yumaklı, Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda Kültürel Değerleri Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'na katıldı. Turnuvada, bakan Yumaklı, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli görevler üstlenen kulüpler ile sporculara teşekkür etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört farklı ilinden 4 takım mücadele etti. TMO Kahramankazan Atlı Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvanın ardından, ödül törenine katılan Bakan Yumaklı, bir süre müsabakaları izleyerek dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Türk Kültürünün Temelleri

Ödül töreni öncesi yapmış olduğu konuşmada Bakan Yumaklı, spora katılan tüm sporcuları tebrik ederek, “Dün 7. Geleneksel Etnospor Kültür Festivalindeydik. Geleneksel atçılık, kültürel değerlerimizin en önemli parçalarından biridir. Bugün burada iki gün boyunca bizlere heyecanlı dakikalar yaşattılar.” dedi.

Bakan, spor salonunda sergilenen sportmenlik, cesaret ve kardeşlik gibi değerlerin önemine dikkat çekerek, “Atlarıyla bütünleşen sporcular, bu kültürü bizlere yaşattı. Sporculara, kulüp başkanlarına ve hakemlere canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bu spor dalının diğer geleneksel atçılık sporları ile birlikte daha da gelişeceğini umduğunu ve bu değerlerin geçmişten geleceğe taşınacağını vurguladı. “Dileğim, atların tozlarının bu ülkenin topraklarından eksik olmaması.” şeklinde konuştu.

Turnuvanın Sonuçları

Hafta sonu boyunca süren turnuvanın ilk gününde eleme, ikinci gününde ise yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirildi. Bursa Kestel Atlı Cirit Spor Kulübü ile finalde karşılaşan TMO Atlı Cirit Spor Kulübü, turnuvanın şampiyonu oldu.

Etkinliğe TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Emir Cantimur da katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. TMO Kahramankazan Atlı Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada Türkiye’nin farklı illerinden 4 takım mücadele etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. TMO Kahramankazan Atlı Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada Türkiye’nin farklı illerinden 4 takım mücadele etti.