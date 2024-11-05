Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmayı amaçlayan 12’i çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun Detayları

Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Hızla harekete geçilen operasyonda, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 27 düzensiz göçmen yer aldı.

İnsani Yardımlar ve Gönderim

Yakalanan göçmenlere, temel ihtiyaç olan yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiler.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.