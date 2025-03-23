Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edirne istikametinde ilerleyen 6 aracın karıştığı bu dramatik olayda, kazanın ardından acil durum ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik şeritleriyle kapatarak gerekli önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Yusuf Can Gümüştepe (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin İlgili Kuruma Gönderilmesi

Merhum Gümüştepe'nin cesedi, olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafikteki Durum

Kaza sonrası yoğunlaşan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle birlikte hızla normale döndü. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.