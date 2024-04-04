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Bayram öncesi hareketlilik başladı: Otobüslerde doluluk yüzde 90’ı aştı

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, yurt genelinde hareketlilik de başladı. Özellikle Bayrampaşa’da yer alan Esenler Otogarı’ndaki yoğunluk dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 12:04
Bayram öncesi hareketlilik başladı: Otobüslerde doluluk yüzde 90’ı aştı

Ramazan Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil öncesinde, hareketlilik başladı. Pek çok kişi tatil mekanlarına ya da memleketlerine gitmek için biletlerini alıp hazırlıklarına başladı. Bayram öncesi en yoğun yerlerden birisi olarak İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Esenler Otogarı öne çıkıyor. Yetkililer, otobüs doluluk oranlarının yüzde 90-95 civarında olduğunu ifade etti.

Yüksek fiyatlı biletler dikkat çekiyor

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, yurt genelindeki hareketlilik uçak ve otobüslere de yansıdı. Pek çok otobüs firması ek sefer düzenleme kararı alırken, bilet fiyatlarındaki artışlar da dikkat çekiyor.

Bilet fiyatlarındaki artışlarla ilgili olarak konuşan Türkiye Otobüs Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, “Herkes bu fiyatların bayramdan kaynaklı olarak yükseldiğini düşünüyor, ancak durum öyle değil. Güncel fiyatlar, devlet tarafından kış için belirlenen fiyatın yüzde 30 altında. Şu an için bir zam durumu yok, fiyatlar gayet makul. Bin kilometrelik bir yol için bilet fiyatı 800 TL.” ifadelerini kullandı. Çakır, merdiven altı bilet satışları konusunda ise vatandaşları uyardı.

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