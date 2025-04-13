BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze'ye Destek Yürüyüşü: 'İsrail ve ABD Katliamda Suç Ortağıdır'

BBP Genel Başkanı Destici, Gazze'ye Destek İçin Yürüyüşe Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne katıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Eskişehir İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Reşadiye Camisi önünden başlayarak Ulus Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüşte, katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İHH'ya Teşekkür

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, İHH'nin Türkiye'nin dört bir yanından, Müslümanların güçlü bir tepki göstermesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Destici, 2012 yılında İHH ile birlikte Gazze’ye yaptıkları ziyareti hatırlatarak, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın adına Gazze'de bir külliye ve Kur'an kursunun temelini attık. Ancak o günlerden sonra İsrail’in saldırılarıyla bu proje büyük bir yıkıma uğradı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rolü

Yürüyüşteki konuşmasında Mustafa Destici, Gazzeli vatandaşların görünürde İsrail ile savaşırken gerçekte Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ettiğine dikkat çekti. Destici, "Eğer ABD, İsrail'e destek vermese, üç gün bile savaşı sürdüremezler. Tüm askeri destek ve finansal kaynaklar oradan geliyor" dedi.

Uluslararası Tehdit

Destici, ABD’nin Gazze üzerindeki savaş planlarını eleştirerek, "Arap ve İslam dünyası, bu katliama karşı yeterli tepkiyi gösteremiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ve halkı gibi tüm İslam ülkeleri ortak bir duruş sergileyebilseydi, bugün İsrail ve ABD bu kadar cesaret edemezdi" şeklinde konuştu.

Gazze'deki Durum ve Dua

Yürüyüşe katılan İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, 7 Ekim 2023'ten beri yaşananların planlı bir soykırım olduğunu vurguladı. "İsrail, sadece bombalarla değil; açlık, susuzluk ve çaresizlikle de ölümler gerçekleştiriyor" dedi.

Etkinliğin sonunda, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi. Yürüyüşe, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Eskişehir İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'ye destek için Reşadiye Camisi önünden başlayan yürüyüş, Ulus Anıtı önünde son buldu. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen topluluk, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Eskişehir İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'ye destek için Reşadiye Camisi önünden başlayan yürüyüş, Ulus Anıtı önünde son buldu. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen topluluk, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.