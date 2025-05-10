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BBP Genel Başkanı Destici'den Terör ve Gazze Açıklaması

Destici, terör örgütünün silah bırakmasının PKK ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı, Gazze'nin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:26
BBP Genel Başkanı Destici'den Terör ve Gazze Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da önemli açıklamalarda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği konuşmada, terör örgütünün karşılıksız olarak silah bırakmasının ve devlete teslim olmasının kimseyi rahatsız etmeyeceğini vurguladı. Destici, "Bu silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır." dedi.

İç Anadolu Çalıştayı

Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen İç Anadolu Çalıştayı'nda ülke ve bölge sorunlarının ele alındığını belirtti. Avrupta yıl sonunda toplamda 7 bölgede bu programların tamamlanacağını duyurdu.

Gazze'deki Durum

Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 binden fazla Gazzeli'nin şehit olduğunu ifade etti. "Gazze, kadim, Müslüman vatanlarından bir tanesidir. Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine de geri dönecektir." şeklinde konuştu.

Hindistan-Pakistan Gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim hakkında da konuşan Destici, "Asıl sebebin küresel bir kurgu olduğunu aklı başında olan herkes biliyor. Biz her şart ve durumda kardeş ve dost Pakistan'ın yanındayız." dedi.

Son olarak, tüm bu durumlar karşısında terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini vurgulayan Destici, "PKK, YPG, PYD ve diğer terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini, bu işin sadece PKK ile sınırlı kalmaması gerektiğini tekrar etti."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı'nda konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı'nda konuştu.

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