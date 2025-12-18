Bilecik'te Jandarma Zirvesi: Başkan Melek Mızrak Subaşı Ağırladı

Bilecik'te Jandarma Zirvesi

Başkan Subaşı tarihi binada konuklarını ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ile Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı tarihi Bilecik binasında misafir etti.

Ziyaret kapsamında heyet, şehrin simgelerinden Saat Kulesi ile Bilecik tarihini anlatan fotoğrafların yer aldığı alanı birlikte gezdi. Görüşmelerde kentin geçmişi, kültürel mirası ve şehir hafızası üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Subaşı nazik ziyaretleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: Şehrimizin simgelerinden Saat Kulesi ve Bilecik tarihini anlatan fotoğrafların yer aldığı alanımızı birlikte gezerek kentimizin hafızası üzerine konuştuk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum

