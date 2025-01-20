Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Destek Verdi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:58
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Destek Verdi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA'nın Oylamasına Katıldı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım sağladı. Bu etkinlik, geçtiğimiz yılın en etkileyici fotoğraflarını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Oylama Süreci ve Katılımcılar

Oylamada, seçilen kareler üzerinden halk oylaması ile en iyi fotoğraflar belirleniyor. Tüzgen, bu gibi etkinliklerin ülkenin kültürel hafızası açısından önemli olduğunu vurguladı ve bu tür çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan diğer isimler ve detaylar, Anadolu Ajansı tarafından duyurulacaktır.

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