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Bingöl'de Kar Nedeniyle 4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Bingöl'ün dört ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:28
Bingöl'de Kar Nedeniyle 4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Valilik, oluşabilecek risklere karşın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesini talep etti. Bu kapsamda, merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü'nde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

Bunun yanı sıra, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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