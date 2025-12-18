DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler

Geminid meteor yağmuru Bitlis semalarında Van Gölü ve Nemrut Kalderası manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu; 14 Aralık zirvesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:09
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler

Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler

Bitlis semalarında yılın son gökyüzü şöleni

Bitlis’te gökyüzünü süsleyen geminid meteor yağmuru, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yılın son günlerine yaklaşırken bu doğa olayı, bölge sakinleri ve gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkan vatandaşlar, saatte onlarca meteorun atmosfere girerken oluşturduğu parlak izleri hayranlıkla izledi. Kısa süreli ama etkileyici ışık patlamaları, Bitlis’in karanlık ve berrak gökyüzünde net şekilde görüldü.

Uzmanlar, geminid meteor yağmurunun her yıl aralık ayının ortasında zirve yaptığını ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net gözlemlenebildiğini belirtti. Bitlis’in doğal coğrafyası ve temiz atmosferi ise bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek için ideal bir ortam sundu.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis’in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı; bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık’tan beri heyecanla izliyoruz" dedi.

BİTLİS’TE GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYEN GEMİNİD METEOR YAĞMURU, İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR...

BİTLİS’TE GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYEN GEMİNİD METEOR YAĞMURU, İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.

BİTLİS’TE GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYEN GEMİNİD METEOR YAĞMURU, İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı