'Blue Ghost' Uzay Aracı Ay'da Gün Batımını Kaydetti

Firefly Aerospace'in 'Blue Ghost' uzay aracı, Ay'daki gün batımının yüksek çözünürlüklü görüntülerini yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:16
'Blue Ghost' Uzay Aracı Ay'da Gün Batımını Kaydetti

'Blue Ghost' Uzay Aracı Ay'dan Muazzam Görüntüler Sunuyor

ABD'li havacılık şirketi Firefly Aerospace'in 'Blue Ghost' uzay aracının çektiği, Ay'daki gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri kamuoyuna tanıtıldı. Bu etkileyici görseller, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Görseller Bilim Dünyasına Yeni İpuçları Sağlayabilir

NASA'nın Keşif ve Bilimsel Misyon Müdürlüğünden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Joel Kearns, yaptığı açıklamada, "Bunlar Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri." dedi. Aynı zamanda fotoğrafların güzel ve estetik olduğunu belirten Kearns, uzmanların bu görüntüleri inceleyeceği ve mevcut verilerle karşılaştıracağı bilgisini verdi.

İki görselde, Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği anlar kaydedilmiş olup, Güneş'in yaklaşık yarısının battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığı gözlemleniyor. Bu fotoğrafların, Ay'ın ufuk parıltısı hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği kaydediliyor.

Başarılı İniş ve Yenilikçi Hedefler

Firefly Aerospace'in Üst Yöneticisi Jason Kim, şirketin ticari olarak ilk kez tam anlamıyla başarılı bir Ay inişi gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Blue Ghost, 15 Ocak’ta Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmış ve 2 Mart’ta Ay’ın en kuzeydoğu ucuna inmeyi başarmıştır. Uzay aracının kargosunda, NASA için önemli bilim ve teknoloji ekipmanları yer almakta.

Bu gelişmeler, uzay araştırmaları alanında yeni ufuklar açmaya devam ediyor ve uzay meraklılarını heyecanlandırmayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
3
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
4
Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı
5
Çanakkale Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Yozgat'ta Kara Saplanan Okul Servisi: 8 Öğrenci Kurtarıldı
7
Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL