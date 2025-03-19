'Blue Ghost' Uzay Aracı Ay'da Gün Batımını Kaydetti

'Blue Ghost' Uzay Aracı Ay'dan Muazzam Görüntüler Sunuyor

ABD'li havacılık şirketi Firefly Aerospace'in 'Blue Ghost' uzay aracının çektiği, Ay'daki gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri kamuoyuna tanıtıldı. Bu etkileyici görseller, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Görseller Bilim Dünyasına Yeni İpuçları Sağlayabilir

NASA'nın Keşif ve Bilimsel Misyon Müdürlüğünden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Joel Kearns, yaptığı açıklamada, "Bunlar Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri." dedi. Aynı zamanda fotoğrafların güzel ve estetik olduğunu belirten Kearns, uzmanların bu görüntüleri inceleyeceği ve mevcut verilerle karşılaştıracağı bilgisini verdi.

İki görselde, Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği anlar kaydedilmiş olup, Güneş'in yaklaşık yarısının battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığı gözlemleniyor. Bu fotoğrafların, Ay'ın ufuk parıltısı hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği kaydediliyor.

Başarılı İniş ve Yenilikçi Hedefler

Firefly Aerospace'in Üst Yöneticisi Jason Kim, şirketin ticari olarak ilk kez tam anlamıyla başarılı bir Ay inişi gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Blue Ghost, 15 Ocak’ta Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmış ve 2 Mart’ta Ay’ın en kuzeydoğu ucuna inmeyi başarmıştır. Uzay aracının kargosunda, NASA için önemli bilim ve teknoloji ekipmanları yer almakta.

Bu gelişmeler, uzay araştırmaları alanında yeni ufuklar açmaya devam ediyor ve uzay meraklılarını heyecanlandırmayı sürdürüyor.