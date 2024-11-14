BM Özel Komitesi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Soykırım Tanımına Uygun

BM Özel Komitesi Raporu: Gazze'deki Saldırılar Soykırım Niteliğinde

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, yayımladığı kapsamlı raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğu" vurgulandı. Rapor, Ekim 2023 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan incelemeler ışığında hazırlandı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Sivil Kayıplar

İsrail'in işgali altındaki topraklarda Filistinli ve diğer Arap halklarının insan haklarını ihlal eden uygulamalarının araştırıldığı raporda, Gazze'de meydana gelen kitlesel sivil kayıplar ile yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasındaki sorunlara dikkat çekildi.

Raporda, İsrail'in, Gazze'ye olan saldırılarının aktif bir şekilde Filistinlileri yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma; insani yardımları sistematik ve hukuksuz bir şekilde engelleme politikalarını sergilediği belirtildi. Bu durumun, "İsrail'in yardımları siyasi ve askeri kazanımlar için araçsallaştırma niyetini" açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İnsani Yardımlar

Rapor, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bağlayıcı kararlarına aykırı şekilde insani yardımların engellenmesine dikkat çekerek, "İsrail kasıtlı olarak ölüme ve açlığa neden olmakta, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakta" ifadesini kullandı. Ayrıca, Filistin halkının toplu olarak cezalandırıldığı değerlendirilmesi yapıldı.

Çevresel Felaket ve Savaş Taktikleri

Raporun dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı bombalama saldırılarının, bölgede temel hizmetleri yok ettiği ve insan sağlığına kalıcı etkileri olabilecek çevresel felaketlere neden olduğuydu.

Son olarak, rapor, İsrail'in yapay zeka destekli hedef sistemlerine ilişkin endişeleri de gündeme getirerek, "Bu durum, İsrail'in sivil ayrımı yapma yükümlülüğünü göz ardı ettiğini göstermektedir" ifadesine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.