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BM, Somali'de İnsani Yardım Çalışanlarının Güvenliği İçin Çağrıda Bulundu

BM, Somali'deki insani yardım çalışanlarının güvenliği için acil önlemler alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:18
BM, Somali'de İnsani Yardım Çalışanlarının Güvenliği İçin Çağrıda Bulundu

BM'den Somali İçin Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'deki insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

OCHA'dan Uyarılar

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) üzerinden yapılan açıklamada, Somali'nin mevcut insani kriz durumu detaylandırıldı.

George Conway'dan Açıklamalar

OCHA'nın Somali Daimi Koordinatörü ve İnsani Yardım Koordinatörü George Conway, Dünya İnsani Yardım Günü'nde ülkedeki insani durumu değerlendirdi. Conway, çatışma bölgelerindeki sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması için taraflara çağrıda bulundu.

Somali'deki Zor Koşullar

Coğrafi ve ekonomik krizlerin etkisiyle Somali, tekrarlanan iklim felaketleri, uzun süreli silahlı çatışmalar ve salgın hastalıkların yükü altında ezilmiş durumda. Conway, "This year's World Humanitarian Day theme, #ActForHumanity, calls on the world to do better in protecting civilians and humanitarian workers, especially in conflict zones," dedi.

Yaşanan Kayıplar ve Olaylar

BM verilerine göre, 2023 yılında Somali'de 4 insani yardım çalışanı hayatını kaybetmiş, 2024 yılında ise en az 124 saldırı olayı kaydedilmiştir. Bu durum, Somali'nin karşı karşıya olduğu insani krizlerin ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

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