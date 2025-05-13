DOLAR
38,79 -0,01%
EURO
43,44 -0,06%
ALTIN
4.054,2 0,05%
BITCOIN
4.043.552,39 0,33%

Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkıldı: Doğal Sit Alanı Korundu

Bodrum'da doğal sit alanındaki kaçak yapı ekipler tarafından yıkıldı; çevre koruma adına önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:48
Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkıldı: Doğal Sit Alanı Korundu

Bodrum'da Doğal Sit Alanındaki Kaçak Yapı Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölge statüsüne sahip bir alandaki kaçak yapı, yerel yetkililer tarafından yıkıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Adaboğazı mevkisindeki koruma altında olan bölgede kaçak yapı yapıldığı ihbarı üzerine derhal harekete geçti. Yıkım işlemleri, Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis ekiplerinin de yer aldığı bir çalışma ile gerçekleştirildi.

Yıkım kararı tebliğ edilen kaçak yapı sahibi ile görevliler arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmasına rağmen, ekipler süreci hızla tamamladı. Balyozlarla yıkılan kaçak yapının ardından, alandaki geri kalan çöp ve eşyalar da temizlendi. Bu operasyon, çevre koruma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu
2
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli
3
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu
4
Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı
5
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı
7
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı