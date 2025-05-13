Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkıldı: Doğal Sit Alanı Korundu

Bodrum'da Doğal Sit Alanındaki Kaçak Yapı Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölge statüsüne sahip bir alandaki kaçak yapı, yerel yetkililer tarafından yıkıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Adaboğazı mevkisindeki koruma altında olan bölgede kaçak yapı yapıldığı ihbarı üzerine derhal harekete geçti. Yıkım işlemleri, Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis ekiplerinin de yer aldığı bir çalışma ile gerçekleştirildi.

Yıkım kararı tebliğ edilen kaçak yapı sahibi ile görevliler arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmasına rağmen, ekipler süreci hızla tamamladı. Balyozlarla yıkılan kaçak yapının ardından, alandaki geri kalan çöp ve eşyalar da temizlendi. Bu operasyon, çevre koruma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.